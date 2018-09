Pkw-Lenker in der Steiermark tödlich verunglückt

Am späten Mittwochabend hat sich in der Steiermark ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein 62-jähriger Pkw-Lenker aus Mariazell kam bei Gusswerk (Bezirk Mürzzuschlag) in einer Rechtskurve aus ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Felsen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.