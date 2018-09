Burgenländischer FPÖ-Funktionär verteidigte "Rasse"-Posting

Im Burgenland hat am Mittwoch ein rassistisches Posting der FPÖ Vöcklamarkt (Oberösterreich), das von einem FPÖ-Funktionär aus Pinkafeld (Bezirk Oberwart) verteidigt wurde, für Aufregung gesorgt. In dem Posting geht es um "Rassenschutz". Der Beschuldigte hat seinen Austritt aus der Partei bereits angekündigt, hieß es in einem kurzen Statement der Freiheitlichen.