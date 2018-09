Kater an Raststätte ausgesetzt - Happy End für "Tornado"

An der Autobahnraststation Golling (Bezirk Hallein) in Salzburg hat ein Unbekannter einen erst wenige Wochen alten Kater ausgesetzt. Das mittlerweile auf den Namen "Tornado" getaufte Jungtier irrte neben einem Müllcontainer herum und wurde gerade noch rechtzeitig gefunden, bevor es auf der Autobahn überfahren wurde, berichtete die Tierschutzorganisation Pfotenhilfe am Mittwoch.