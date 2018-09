Frauenanteil im Bundesdienst auch in Topjobs gestiegen

Der Frauenanteil im Bundesdienst ist von 41,7 Prozent Ende 2015 auf 42,1 Prozent per 31. Dezember 2017 gestiegen, das geht aus dem Bundes-Gleichbehandlungsbericht hervor, der am Mittwoch dem Ministerrat vorliegt. Erfreulich ist aus Sicht von Frauenministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP), dass der Anteil auch in den Topjobs gestiegen ist.