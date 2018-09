Gipfeltreffen Süd- und Nordkorea wird fortgesetzt

Der südkoreanische Präsident Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un setzen am Mittwoch ihre Gespräche über den Abbau des nordkoreanischen Atomwaffenprogramms und einen dauerhaften Frieden fort. Zum Auftakt der ersten Unterredungen am Dienstag in Pjöngjang äußerte Moon seine Hoffnung auf ein Gipfeltreffen, das "zahlreiche Ergebnisse" für alle 80 Millionen Koreaner liefern werde.