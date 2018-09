Artikel 7-Verfahren gegen Polen bleibt auf Agenda des Rates

Das Artikel 7-Verfahren gegen Polen bleibt auf der Agenda der Europaminister. Nach dem Allgemeinen Rat betonte Europaminister Gernot Blümel (ÖVP) am Dienstag in Brüssel, dass alle EU-Staaten großes Interesse an der Causa zeigten und er noch die Hoffnung auf eine Einigung mit Polen hätte. Der Vizepräsident der EU-Kommission Frans Timmermans zeigte sich mit Warschaus Antworten nicht zufrieden.