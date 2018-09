Baugerüst bei Renovierung in Madrid abgestürzt - Ein Toter

Bei Renovierungsarbeiten in einem Luxushotel in Madrid ist am Dienstag ein Baugerüst abgestürzt. Ein Mensch sei ums Leben gekommen, elf weitere seien bei dem Unglück verletzt worden, teilte der Notdienst der spanischen Hauptstadt am frühen Abend auf Twitter mit. Der Unfall ereignete sich im Inneren des Hotels Ritz, das sich unweit des Prado-Museums im Zentrum Madrids befindet.