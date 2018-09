Zwei-Euro-Karten für junges Publikum an der Scala

Ab der im Dezember beginnenden Saison 2018/2019 werden junge Menschen unter 25 Jahren Eintrittskarten für Aufführungen an der Scala für zwei Euro erhalten. Dies teilte Italiens Kulturminister Alberto Bonisoli nach einem Treffen mit Scala-Intendant Alexander Pereira am Dienstag mit. 15 Opern und sieben Ballettaufführungen sollen so für das junge Publikum um zwei Euro zugänglich sein.