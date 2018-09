SP-Länder staunen über Einigung zu Kinderbetreuung

Die roten Bundesländer Wien, Burgenland und Kärnten staunen darüber, dass in Sachen Kinderbetreuung nun medial eine Einigung kolportiert wird. Denn jüngst übermittelte Vorschläge seien vom Familienministerium nicht beantwortet worden, wie es in einer aus dem Büro des Wiener Bildungsstadtrats Jürgen Czernohorszky (SPÖ) der APA übermittelten Stellungnahme am Dienstag hieß.