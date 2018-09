Französischer Innenminister zieht sich aus Regierung zurück

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verliert ein weiteres Schwergewicht in seiner Regierung: Innenminister Gérard Collomb kündigte am Dienstag überraschend seinen Rückzug im kommendem Jahr an, um für das Amt des Bürgermeisters von Lyon zu kandidieren. Der 71-Jährige ist ein Macron-Vertrauter der ersten Stunde und bereits das dritte Kabinettsmitglied innerhalb von drei Wochen, das geht.