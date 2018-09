Strache knüpft Kontakte in Aserbaidschan

Vizekanzler Heinz-Christian Strache ist mit einer FPÖ-Delegation in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku eingetroffen. Die Reise dient dem Knüpfen von Kontakten. Geplant ist ein Treffen mit Regierungsvertretern sowie mit Präsident Ilham Aliyev, das kurzfristig auf Mittwoch verschoben wurde. In seiner Funktion als Sportminister nimmt Strache am Abend zuvor an der Eröffnung der Judo-WM teil.