Fünf Menschen bei Demonstrationen in Addis Abeba getötet

Bei Demonstrationen in Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba sind am Montag fünf Menschen von der Polizei getötet worden. Polizeichef Zeynu Jemal bezeichnete die Getöteten als "gefährliche Vagabunden", die versucht hätten, zu plündern und Polizeiwaffen zu stehlen. Anlass für die Proteste war eine Welle der Gewalt am Wochenende, bei der in einem Vorort von Addis Abeba 23 Menschen getötet worden waren.