Krimi-Bestsellerautor Horst Bosetzky gestorben

In den 1970er Jahren rätselten Krimifreunde Buch um Buch über das Pseudonym -ky. Wer steckte hinter dem ominösen Kürzel? Wer ließ Oberkommissar Mannhardt so lebensnah und packend ermitteln? Viele Jahre später gab sich der Autor als der renommierte Soziologieprofessor und Verwaltungsexperte Horst Bosetzky zu erkennen. Am Sonntag ist der Bestsellerautor in Berlin 80-jährig gestorben.