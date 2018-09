Doskozil übernahm Vorsitz des burgenländischen SPÖ-Klubs

Der burgenländische SPÖ-Klub hat einen neuen Vorsitzenden. Landesrat Hans Peter Doskozil folgte am Montag Landeshauptmann Hans Niessl in dieser Funktion nach. "Es ist in der Sozialdemokratie eine gute Tradition, dass der Parteivorsitz und der Klubvorsitz in einer Person liegt", sagte Niessl. Anschließend wurde die "Kapitänsglocke" an Doskozil übergeben.