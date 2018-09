Frankfurt: Offensichtlich antisemitisch motivierter Angriff

In Frankfurt am Main ist es offensichtlich zu einem antisemitisch motivierten Angriff auf einen 20-jährigen Mann gekommen. Er sei bereits am 7. September von zwei bisher unbekannten Tätern angegriffen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Die beiden Männer sollen ihn zunächst nach einer Zigarette gefragt haben. Als er im Gespräch erwähnt habe, dass er Jude sei, hätten sie ihn attackiert.