Berlin besorgt über Zustand von Pussy-Riot-Mitglied Wersilow

Die deutsche Bundesregierung hat sich besorgt über den Gesundheitszustand des Mitglieds der russischen Polit-Punkband Pussy Riot, Pjotr Wersilow, geäußert. Das sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts am Montag in Berlin. Wersilow, der möglicherweise vergiftet wurde, wird in der Berliner Charite behandelt.