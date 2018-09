Zusammenstöße mit Ultranationalisten in Kiew

Bei Protesten ukrainischer Ultranationalisten vor der Generalstaatsanwaltschaft in Kiew sind sieben Polizisten verletzt worden. Dutzende Anhänger rechtsextremer Gruppen blockierten am Montag aus Protest gegen die geplante Abschiebung eines IS-Kämpfers nach Russland den Eingang zu der Behörde und setzten eine Mülltonne in Brand.