Bundesheer beginnt Aufräumen in der steirischen Gasen

Rund 50 Pioniere des Bundesheeres beginnen am Montagnachmittag ihre Arbeiten in der von Unwetter stark betroffenen Gemeinde Gasen im oststeirischen Bezirk Weiz. Sie werden mit dem Bau einer sogenannten Bailey-Brücke im Ortskern starten. Diese soll noch am Abend fertig sein, schilderte Pressesprecher Gerhard Schweiger auf APA-Nachfrage. Die Arbeiten werden mehrere Wochen in Anspruch nehmen.