Deutscher Wanderer stürzte in Steiermark in den Tod

Ein 54-jähriger Deutscher aus dem Bezirk Gmunden ist am Sonntagvormittag im Bezirk Liezen tödlich verunglückt. Er stürzte am Weg zum Albert Appelhaus rund 60 Meter über felsiges Gelände, wie die Landespolizeidirektion Steiermark in der Nacht auf Montag mitteilte. Dort erlag er an Ort und Stelle seinen Verletzungen.