Putin und Erdogan beraten über Lage in Idlib

Die Präsidenten Russlands und der Türkei sind am Montag zu Beratungen über die bedrohliche Lage in der syrischen Rebellenhochburg Idlib zusammengekommen. Es gehe um viele und sehr schwierige Fragen, sagte Kremlchef Wladimir Putin zu Beginn des Treffens mit seinem Kollegen Recep Tayyip Erdogan. Es gehe darum, Lösungen zu finden, "wo es bisher keine gibt", sagte er der Agentur Interfax zufolge.

© APA (AFP)

Russland unterstützt einen Vormarsch der syrischen Armee in das letzte große von Islamisten und syrischen Oppositionellen beherrschte Gebiet. Die Türkei ist Schutzmacht der syrischen Opposition und will ein Blutbad nahe ihrer Grenze verhindern. Sie befürchtet auch eine neue Fluchtwelle von syrischen Zivilisten. Die Türkei unterhält in Idlib zwölf Beobachtungsposten, um die Einhaltung einer Waffenruhe zwischen den syrischen Regierungstruppen und Rebellen zu überwachen, die dort mit Russland und dem Iran vereinbart worden war. Auf den Beobachtungsposten sind mehrere hundert türkische Soldaten stationiert.

Erdogan sagte vor dem Treffen, er setze große Hoffnungen darauf. "Ich glaube daran, dass im Moment nicht nur die Region, sondern die Welt heute auf Sotschi schaut", sagte er der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge.

Die Türkei rüstete unterdessen einem Medienbericht zufolge einen ihrer Beobachtungsposten in der syrischen Rebellenbastion Idlib stark auf. Wie die türkische Zeitung "Hürriyet" am Montag berichtete, brachte ein Konvoi von 50 Militärfahrzeugen am Sonntag Panzer und andere militärische Ausrüstung zu dem Beobachtungsposten in Jisr al-Shughur im Südwesten von Idlib. Es handelte sich demnach um die größte militärische Verstärkung der Türkei in der nordsyrischen Provinz seit Anfang September.

Die Türkei versucht derzeit, eine Offensive der syrischen Regierungstruppen auf Idlib zu verhindern, das überwiegend von islamistischen Kämpfern kontrolliert wird. Am Montag berät der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan dazu in Sotschi erneut mit Russlands Präsident Wladimir Putin.

Vor dem Treffen sprach der Kreml von Meinungsverschiedenheiten über die Lage in der syrischen Rebellenregion Idlib. "Die Lage in Idlib ist gespannt", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag. "Es gibt bestimmte Unterschiede im Verständnis, verschiedene Nuancen, und deshalb ist ein ernstes Gespräch der Führer beider Länder notwendig."

Im Syrien-Konflikt unterstützt Russland den syrischen Machthaber Bashar al-Assad, seit 2015 auch militärisch. Die Türkei steht hingegen auf der Seite der Rebellen. Derzeit bereitet sich die syrische Armee auf eine Offensive auf die Provinz Idlib vor. Da es die letzte Rebellenhochburg in Syrien ist, werden erbitterte Gefechte und eine Massenflucht erwartet, vermutlich auch in die Türkei.

Erdogan will eine Offensive auf Idlib unbedingt verhindern. Russland unterstützt dagegen einen Angriff auf die Provinz, um die "Terroristen" dort zu besiegen. Ein Gipfeltreffen zwischen der Türkei, Russland und dem Iran am 7. September hatte keine Annäherung gebracht.

Experten halten es für möglich, dass bei den andauernden Gesprächen Kompromisse erzielt werden und die erwartete Offensive weiter hinausgezögert wird. Russlands Außenminister Sergej Lawrow hatte am Freitag bei einem Besuch in Berlin gesagt, es sei keine Großoffensive auf Idlib geplant. Russland werde zudem alles unternehmen, um ein Leiden der Zivilbevölkerung zu verhindern. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes in Berlin bekräftigte am Montag, dass eine "humanitäre Katastrophe" in Idlib verhindert werden müsse.