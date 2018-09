Polizei nimmt Mitglieder von "Bürgerwehr" in Chemnitz fest

In Chemnitz sind nach einer Demonstration in der Innenstadt 15 Mitglieder einer selbst ernannten Bürgerwehr vorläufig festgenommen worden. Gegen sechs Männer im Alter zwischen 27 und 33 Jahren wurde ein Haftbefehl erlassen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilten. Laut Staatsanwaltschaft wird den Männern Landfriedensbruch vorgeworfen. Dies beinhalte auch Körperverletzung.