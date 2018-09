Premier Sloweniens kritisiert Visegrad-Gruppe vor EU-Gipfel

Der neue slowenische Ministerpräsident Marjan Sarec (40), der kommende Woche beim EU-Gipfel in Salzburg sein Debüt auf der europäischen Bühne geben wird, hat sich von "Soloaktionen" in der europäischen Asylpolitik distanziert, wie sie von der Visegrad-Gruppe betrieben würden. Slowenien werde weiterhin ein "konstruktives" EU-Mitglied sein, sagte Sarec am Freitagabend im TV-Sender RTV Slovenija.