Vier Tote bei Absturz von Armee-Helikopter in Afghanistan

Beim Absturz eines Militärhubschraubers im Westen Afghanistans sind am Freitagabend mindestens vier Menschen getötet worden. Der mit Munition und Waffen beladene Helikopter habe auf dem Flug von Herat in die benachbarte Provinz Farah "technische Probleme" bekommen und sei bei einer Notlandung in Flammen aufgegangen, sagte ein Sprecher des Provinzgouverneurs von Farah der Nachrichtenagentur AFP.