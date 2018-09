Suizidversuch? Polizeianhaltezentrum: Sechs Schwerverletzte bei Brand

Schubhäftlinge haben in der Nacht auf Samstag in einer Zelle des Wiener Polizeianhaltezentrums (PAZ) am Hernalser Gürtel in der Josefstadt Feuer gelegt. In der Zelle wurde ein verkohler Abschiedsbrief gefunden.