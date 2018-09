Brand im Polizeianhaltezentrum am Hernalser Gürtel in Wien

Im Polizeianhaltezentrum (PAZ) am Hernalser Gürtel in Wien-Josefstadt ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Das erklärten der Sprecher der Wiener Berufsrettung, Andreas Huber, und sein Kollege von der Wiener Feuerwehr, Gerald Schimpf, am späten Abend gegenüber der APA.