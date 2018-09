Facebook

Ein 78-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag in Mooslandl im steirischen Bezirk Liezen bei Holzschlägerungsarbeiten von einem umstürzenden Baum tödlich verletzt worden. Beim Fällen einer 25 Meter hohen Fichte dürfte sich diese in einem anderen, noch stehenden Baum verhakt haben.