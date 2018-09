Italien bekräftigt Veto gegen EU-Finanzrahmen

Italien hat am Donnerstag EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger erneut mit einer Blockade des EU-Finanzrahmens gedroht. Der Vorschlag der EU-Kommission zur Finanzplanung für den Zeitraum 2021-2027 sei "unangebracht". "Er entspricht nicht genügend den Erwartungen der Bürgern", sagte der italienische Außenminister Enzo Moavero Milanesi nach einem Treffen mit Oettinger am Donnerstag in Rom.