Norovirus-Verdacht in Berufsschule Hartenberg

Die gesamte Landesberufsschule Hartberg in der Oststeiermark musste am Donnerstag wegen vermehrten Krankheitsfällen geschlossen werden. In den vergangenen Tagen, besonders am Mittwoch, waren Lehrlinge erkrankt, bekamen Durchfall und mussten erbrechen. Die Amtsärztin hat daher die Schule, das Lehrlingsheim sowie einen im Gebäude eingerichteten Kindergarten bis Montag geschlossen.