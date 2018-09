NGOs beklagen Lage in Flüchtlingszentren auf Ägäisinseln

Ein Bündnis von Flüchtlingsorganisationen hat die Zustände in den Aufnahmezentren Griechenlands in der Ostägäis angeprangert. Insgesamt 19 Nichtregierungsorganisationen (NGOs) riefen am Donnerstag in einem Offenen Brief die Regierung in Athen und die EU auf, alles zu tun, damit die Unterkünfte entlastet werden.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

"Noch nie war die Lage so schlimm", hieß es in dem Brief, der auf den Homepages der Organisationen und in der Presse veröffentlicht wurde. Inzwischen sind auf den Inseln Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kos nach offiziellen Angaben mehr als 20.000 Menschen untergebracht. Die Lager, Hotspots genannt, haben aber nur eine Aufnahmekapazität für 6.338 Menschen.

Nichtregierungsorganisationen und das Flüchtlingshochkommissariat der UNO versuchen die Lage zu entschärfen, indem sie Flüchtlinge in gemieteten Wohnungen unterbringen.

Unterdessen mehren sich die Attacken rechtsextremistisch orientierter Gruppierungen. Vor allem auf Lesbos gab es verbale und tätliche Attacken auf Migranten. Zudem war vergangene Woche ein Denkmal auf Lesbos zerstört worden, das an ertrunkene Migranten erinnerte. Auch Journalisten wurden bedroht. Aus Protest traten Journalisten auf Lesbos am Donnerstag für 24 Stunden in einen Streik.

In den vergangenen Tagen hatten die Regionalgouverneurin der Nordägäisinseln und der Bürgermeister von Lesbos die Regierung aufgerufen, die Lager zu entlasten, indem sie Tausende Migranten aufs Festland bringt.