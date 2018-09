75-jährige Frau starb bei Brand in Wien-Simmering

Eine 75 Jahre alte Frau ist am Donnerstag bei einem Brand in einer Wohnung in Wien-Simmering gestorben. Zwei junge Männer, die Enkelkinder der Frau, erlitten bei Löschversuchen eine leichte Rauchgasvergiftung. Sie wurden an Ort und Stelle von der Wiener Berufsrettung versorgt. Eine Zigarette dürfte das Feuer ausgelöst haben.