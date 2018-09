Rösslhuber folgt Unterkofler als Salzburger NEOS-Stadtrat

Noch am selben Tag, an dem die Salzburger NEOS-Stadträtin Barbara Unterkofler überraschend ihren Wechsel zur ÖVP bekannt gegeben hat, hat die Partei am Mittwochabend Lukas Rösslhuber zu ihrem Nachfolger bestimmt. NEOS-Parteichefin zeigte sich indessen von Unterkofler enttäuscht.

Hohe Parteifunktionäre wollten die Personalie am Donnerstag auf APA-Anfrage noch nicht bestätigen und verwiesen auf eine Pressekonferenz am Freitag. Auch Rösslhuber war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar. Allerdings hat der NEOS-Gemeinderatsklub am Donnerstag - wie es das Stadtrecht vorsieht - die Abberufung von Unterkofler beantragt und für die Neuwahl Rösslhuber für die frei werdende Stadtratsstelle vorgeschlagen. Zugleich wurde Unterkofler am Mittwochabend aus der Partei ausgeschlossen.

Rösslhuber hat dem Vernehmen nach allerdings erst kürzlich ein Jobangebot unterschrieben. Für Stadträte gilt jedoch ein Berufsverbot. Der 25-Jährige ist weitschichtig mit der Ehefrau von ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer, Christina Haslauer, verwandt. Der Jurist sitzt seit 2014 für die Pinken im Gemeinderat und war zuletzt Klubobmann in der Stadt Salzburg, nachdem sein Vorgänger Sebastian Huber ins Land gewechselt ist.

Die Bundeschefin der NEOS, Beate Meinl-Reisinger, sieht den Wechsel der pinken Salzburger Stadträtin Barbara Unterkofler zur ÖVP als "menschlich und charakterlich enttäuschend". Unterkofler habe offenbar "Karriere vor Anstand" gestellt, was diese mit sich selbst ausmachen müsse, sagte die Nachfolgerin von Matthias Strolz am Rande einer Pressekonferenz zur APA. Die geänderte Ausgangslage für die im kommenden Jahr anstehende Salzburger Gemeinderatswahl macht Meinl-Reisinger aber offenbar kein Kopfzerbrechen: "Wir haben ein super Team."