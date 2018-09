Flüchtlinge Rücknahmeabkommen zwischen Deutschland und Italien steht

Facebook

Er habe gerade erfahren, dass das Abkommen mit Italien abgeschlossen sei, sagte Deutschlands Innenminister Horst Seehofer am Donnerstag im Bundestag in Berlin. Es fehlten nur noch die Unterschriften von ihm und seinem italienischen Amtskollegen Matteo Salvini. Dies sei ein Erfolg. "Um Reisekosten zu sparen, tauschen wir die Papiere aus", sagte Seehofer. Daher könne es vielleicht noch ein paar Tage dauern. Bei dem Rücknahmeabkommen gehe es um Menschen, die an der deutsch-österreichischen Grenze aufgegriffen werden und in den anderen Ländern schon einen Asylantrag gestellt haben.

Nach früheren Angaben Seehofers war das Abkommen auf Mitarbeiterebene bereits seit einiger Zeit ausverhandelt worden, es fehlte allerdings die Zustimmung des italienischen Innenministers. Salvini selbst hatte Anfang der Woche angekündigt, dass das Abkommen am Freitag bei der Konferenz der EU-Innenminister in Wien unterzeichnet werden könnte. Seehofer ist jedoch bei dem Treffen nicht dabei.

Die Verträge sind Teil eines Kompromisses in der Großen Koalition in Deutschland, mit der Anfang Juli ein wochenlanger Streit zwischen CDU und CSU über die Zurückweisung von Flüchtlingen direkt an der Grenze vorerst beendet worden war.