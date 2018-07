Obama hält Kampf gegen Diskriminierung weiter für nötig

Der einst von Nelson Mandela angeführte Kampf gegen die Diskriminierung von Menschen anderer Hautfarbe muss nach Ansicht des früheren US-Präsidenten Barack Obama weitergeführt werden. Solche Diskriminierung sei sowohl in den USA als auch in Südafrika weiter eine Tatsache, sagte Obama am Dienstag in Johannesburg vor tausenden Zuhörern bei einer Rede zu Ehren des Anti-Apartheidkämpfers.