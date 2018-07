Salzburger Festspiele - "Poppea" als Renaissancegemälde

Als Markus Hinterhäuser vor Monaten jemanden gesucht hat, der bei den Salzburger Festspielen Claudio Monteverdis "L'incoronazione di Poppea" auf die Bühne bringt, folgte er einer Intuition. Er rief den belgischen Theatermacher Jan Lauwers an, wohl wissend, dass dieser noch nie Oper gemacht hat - und erhielt eine Zusage. Am Dienstag gab Lauwers in Salzburg Einblicke in die Proben.