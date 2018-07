Wien: KAV-Chef von KH-Nord-Kommission befragt

Der für das Krankenhaus Wien Nord verantwortliche Direktor des Wiener Krankenanstaltenverbundes, Herwig Wetzlinger, ist am Dienstag als erster Zeuge in jener Untersuchungskommission vernommen worden, die sich mit dem Großbau an der Brünner Straße in Floridsdorf beschäftigt. Befragt wurde er zur Betriebsorganisation des Hauses. Zur Entstehungsgeschichte konnte er erwartungsgemäß wenig beitragen.