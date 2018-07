Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KLZ/Kanizaj

Die 38-jährige Frau aus Klagenfurt geriet kurz vor Mitternacht in einer langgezogenen Rechtskurve auf der B85 in Feistritz im Rosental auf das linke Straßenbankett und prallte dabei frontal gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Baum.