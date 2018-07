Robert Brieger wird neuer Generalstabschef

Facebook

Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) entschied sich für den 61-jährigen Stabschef, den er als einen besonnenen, verantwortungsvollen und vorausschauenden Offizier kennengelernt habe. Brieger selbst kündigte an, sich gemeinsam mit dem Generalstab dafür einzusetzen, dass die Soldaten jene Rahmenbedingungen vorfänden, die sie für ihren Dienst brauchten. Der offizielle Festakt zur Ernennung zum Generalstabschef findet am 24. Juli in Wien statt.

Der neue Generalstabschef war zwölf Jahre lang für die militärstrategische Führung sowie die Planung und Vorbereitung der Einsätze des Bundesheeres im In- und Ausland in verschiedenen Leitungsfunktionen im Verteidigungsministerium verantwortlich. Unter seiner Führung als Gruppenleiter erfolgte die Planung und Vorbereitung für den Tschad-Einsatz 2008-2010. Brieger war auch Kommandant des österreichischen Kontingents im Kosovo in den Jahren 2001 und 2002 und fungierte von 2011 bis 2012 als Kommandant der EUFOR-Truppe in Bosnien und Herzegowina.