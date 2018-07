Erster Weltraumbahnhof auf europäischem Boden geplant

In Schottland soll der erste Weltraumbahnhof auf europäischem Boden entstehen. Von der Halbinsel A'Mhoine in der schottischen Grafschaft Sutherland könnten laut der britischen Weltraumagentur UK Space Agency bereits im kommenden Jahrzehnt Raketen ins Weltall starten. Bauen soll den Weltraumbahnhof ein Konsortium, dem auch der US-Luft- und -Raumfahrtkonzern Lockheed Martin angehört.

© APA (Symbolbild/AFP)

Ausgewählt wurde der Standort im äußersten Norden der schottischen Highlands, weil Satelliten von dort direkt in eine geeignete Umlaufbahn gebracht werden können. Die britische Regierung prüft derzeit zudem Standorte für den sogenannten vertikalen Start von Raketen. Dabei bringen Flugzeuge die Raketen in große Höhe, bevor sie über dem Meer ins All gestartet werden.

London erhofft sich von eigenen Weltraumbahnhöfen einen Schub für die Wirtschaft von umgerechnet rund 4,3 Milliarden Euro in den kommenden zehn Jahren. Die europäische Weltraumbehörde ESA betreibt ihren Weltraumbahnhof Kourou in der französischen Überseeregion Französisch-Guayana.