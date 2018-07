Putin und Trump zu Gipfel in Helsinki eingetroffen

US-Präsident Donald Trump und der russische Staatschef Wladimir Putin haben in Helsinki ihr mit Spannung erwartetes Gipfeltreffen begonnen. Die Staatschefs trafen am Montag nacheinander am Amtssitz des finnischen Präsidenten Sauli Niinistö ein - erst Putin, dann Trump. Mit etwa 50 Minuten Verzögerung, bedingt durch Putins späte Ankunft, begannen Trump und Putin ein Gespräch unter vier Augen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

Das Gespräch wurde nur von Dolmetschern und Protokollanten begleitet. Putin sagte in einem kurzem Eröffnungsstatement, es sei Zeit, über schwierige multinationale Themen zu sprechen. Trump beglückwünschte Putin zuerst zur Austragung der Fußball-WM. Mit Russland auszukommen sei eine gute und keine schlechte Sache, betonte er. Bei dem Gipfel geht es um das gespannte russisch-amerikanische Verhältnis und um internationale Krisenherde.

Das Gipfeltreffen fällt in eine Zeit, in der das Verhältnis zwischen den USA und Russland so schlecht ist wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Auch über internationale Konfliktherde wie die Ukraine und Syrien soll gesprochen werden. Russische Medien betonten am Gipfeltag, dass Putin Vorschläge für mehr wirtschaftliche Kooperation mitbringe.

Kurz vor ihrem Treffen hängten Trump und Putin die Erwartungen niedrig. Russland warf den USA am Montag skrupellosen Wettbewerb vor und erklärte, die Gespräche würden wegen der Differenzen etwa beim Syrien-Konflikt schwierig. "Unsere Beziehungen mit Russland waren NIEMALS schlechter", schrieb Trump auf Twitter. Der Grund dafür seien "viele Jahre der Unvernunft und Dummheit in den USA und nun die manipulierte Hexenjagd".

Trump machte in seinem Tweet seinen Vorgänger Barack Obama für die Spannungen zwischen beiden Ländern verantwortlich. Kritiker und Berater drängen den US-Präsidenten, mit Putin wegen der mutmaßlichen Einmischung Russlands in den US-Präsidentschaftswahlkampf hart ins Gericht zu gehen.

Wenige Stunden vor der Begegnung schlug Putins Regierungssprecher Dmitri Peskow schärfere Töne an. Die Äußerungen des US-Präsidenten zur Pipeline Nord Stream 2 seien ein ungeheuerliches Beispiel für den skrupellosen Wettbewerb der USA, sagte er der Nachrichtenagentur RIA. Trump hatte die Pipeline, durch die russisches Erdgas nach Deutschland und in die EU fließen soll, als Trauerspiel bezeichnet. Deutschland sei weitgehend abhängig von Energieimporten aus Russland, das sei schlecht für die Bundesrepublik und die NATO, hatte Trump gesagt. Zudem würden durch die Gasimporte Milliarden in russische Kassen gescheffelt.

Peskow sagte, die Beratung der beiden Präsidenten über den Syrien-Konflikt würden schwierig wegen der Haltung der USA gegenüber dem Iran. Die Islamische Republik ist mit Russland verbündet, beide stehen an der Seite des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad. Es sei unwahrscheinlich, dass Russland die Forderung der USA erfüllen und den Iran zum Rückzug der von ihm unterstützten Einheiten aus Syrien bewegen werde.

"Natürlich werden die beiden Präsidenten über Syrien sprechen", sagte der Sprecher. "Wir alle wissen, was die USA über den Iran denken. Aber zugleich ist der Iran für uns ein guter Partner beim Handel, bei der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und im politischen Dialog. Das wird daher kein leichter Meinungsaustausch werden."

Zugleich äußerte Peskow die Hoffnung, dass das Gipfeltreffen ein erster Schritt sein werde, die Spannungen zwischen beiden Ländern zu mindern. Beide Präsidenten respektierten einander, sagte er. "Es gibt keine klare Tagesordnung. Sie wird von den beiden Staatsoberhäuptern während ihres Gespräches bestimmt." Russland wolle neben Syrien auch Fragen zur strategischen Stabilität zwischen den beiden Atommächten und zur Waffenkontrolle erörtern, berichtete die Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf einen mit der Sache vertraute Person.

Russland habe auch keine Probleme damit, dass Trump politisch Amerika an die erste Stelle setze, sagte Peskow. "Jeder Staatschef sollte in seinen internationalen Kontakten in erster Linie die Interessen des eigenen Landes vertreten. In diesem Sinn ist auch unser Präsident sehr pragmatisch und gradlinig. Auch er sagt, dass für ihn die Interessen Russlands und des russischen Volkes über alles gehen."

Einige Partner der USA befürchten, Trump könnte in seinem Gespräch mit Putin Vereinbarungen treffen, die die westliche Allianz aufs Spiel setzen. Trump selbst hatte am Wochenende erklärt, er gehe mit niedrigen Erwartungen in das Treffen.