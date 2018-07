Migranten auf Sizilien angekommen

Die letzten der 450 Flüchtlinge, die sich an Bord von zwei Schiffen der EU-Grenzschutzbehörde Frontex im Mittelmeer befanden, sind in der sizilianischen Hafenstadt Pozzallo an Land gegangen. Das teilte der Bürgermeister der Stadt laut italienischer Nachrichtenagentur AGI am Montag mit. Die Migranten wurden in einem Hotspot untergebracht. 250 Personen sollen auf fünf EU-Länder umverteilt werden.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (Symbolbild/AFP)

Die italienische Regierung hatte die Genehmigung zur Landung erteilt, nachdem Deutschland, Frankreich, Malta, Portugal und Spanien nach langen Verhandlungen zugesagt hatten, je 50 der insgesamt 450 Flüchtlinge zu übernehmen. Diese wurden am Samstag vor der italienischen Küste aus einem Holzboot aufgenommen.

"Erstmals können wir heute sagen, dass die Migranten in Europa gelandet sind", hieß es in einer Erklärung des italienischen Regierungschefs Giuseppe Conte. "Strenge und Kohärenz führen zu Resultaten", kommentierte der italienische Innenminister Matteo Salvini, der von einem "politischen Sieg" für Italien sprach.

"Die Landung dieser Migranten ist ein Sieg für Italien und Europa", kommentierte der Bürgermeister von Pozzallo, Roberto Ammatuna. Pozzallo habe wieder einmal seine organisatorischen Fähigkeiten bei der Migrantenaufnahme bewiesen. Das Flüchtlingshochkommissariat der Vereinten Nationen (UNHCR) kritisierte, dass die Migranten mehrere Tage lang zum Ausharren gezwungen gewesen seien. Das UNHCR sprach von "ungerechtem Leid", das den stark mitgenommenen Migranten zugefügt wurde.

Einige mutmaßliche Schlepper wurden nach italienischen Medienberichten von der Polizei festgenommen. An Bord befanden sich 81 Minderjährige.

Der italienische Innenminister Matteo Salvini hatte sich geweigert, die Flüchtlinge ins Land zu lassen. Conte hatte daraufhin in einem Brief an die Staats- und Regierungschefs der anderen 27 EU-Staaten "ein klares Zeichen" für eine Lastenteilung in der Europäischen Union verlangt und zur Aufnahme der Flüchtlinge aufgefordert.

Italien und Malta hatten in den vergangenen Wochen wiederholt die Aufnahme von geretteten Bootsflüchtlingen verweigert. Salvini verfügte im Juni, dass Schiffe von Hilfsorganisationen mit Flüchtlingen an Bord nicht mehr in italienischen Häfen anlegen dürfen.

In den vergangenen Wochen hat die italienische Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega mehrfach Schiffe mit geretteten Migranten auf dem Meer blockiert. Hilfsorganisationen wurde die Einfahrt in italienische Häfen verwehrt.