Kroatien-Fans in Wien laut Polizei "weitgehend friedlich"

Das Finale der Fußball-WM in Moskau zwischen Frankreich und Kroatien hat am Sonntag in Wien auch für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Trotz der 2:4-Niederlage ihrer Mannschaft blieben die tausenden kroatischen Fans, die das Spiel auf der Ottakringer Straße verfolgten, aber "weitgehend friedlich". Das meldete die Exekutive am Abend in einer Aussendung