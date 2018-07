Mehrere Tote und Verletzte bei Selbstmordanschlag in Kabul

Ein Selbstmordattentäter hat in der afghanischen Hauptstadt Kabul am Sonntag mehrere Menschen mit in den Tod gerissen. Nach Angaben eines Polizeisprechers gab es mindestens "zehn Tote und Verletzte". Der Attentäter sprengte sich demnach vor dem Ministerium für ländliche Entwicklung in die Luft, als viele Beschäftigte zum Feierabend das Gebäude verließen.