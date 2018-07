Alkolenker stürzte in Salzburg mit Auto in Unterführung

Ein 35-jähriger betrunkener Ungar ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden in St. Gilgen mit seinem Auto in eine Fußgängerunterführung gestürzt. Der Mann bog rechts ab, überlenkte das Auto und stürzte damit fünf Meter tief in die Unterführung, berichtete die Polizei Salzburg. Er und sein Beifahrer erlitten leichte Kopfverletzungen. Passanten verständigten die Rettung.