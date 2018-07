Höchststand bei Zahl getöteter Zivilisten in Afghanistan

Die Zahl der bei Gefechten und Anschlägen in Afghanistan getöteten Zivilisten hat im ersten Halbjahr 2018 einen neuen Höchststand erreicht. So fielen dem Konflikt zwischen der Regierung und Aufständischen in der ersten Jahreshälfte laut den Vereinten Nationen (UN) 1692 Zivilisten zum Opfer - so viele wie noch nie zuvor.