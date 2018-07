Schiffe mit Migranten warten vor Sizilien auf Anweisungen

Die beiden Schiffe der italienischen Marine, die am Samstag 450 Migranten aus Libyen an Bord genommen hatten, warten unweit der Insel Linosa südlich von Sizilien auf Anweisungen. Die Migranten an Bord sollen von Frankreich, Malta und anderen europäischen Ländern aufgenommen werden, gab der italienische Premier Giuseppe Conte bekannt.