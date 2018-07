Lage an Israels Grenze zum Gazastreifen etwas beruhigt

Nach den schwersten militärischen Auseinandersetzungen der israelischen Armee mit der radikalislamischen Hamas seit 2014 hat sich die Lage an der Grenze zum Gazastreifen am Sonntag etwas beruhigt. Die Hamas hatte am Samstagabend die Einigung auf eine Feuerpause verkündet, danach kam es nach israelischen Angaben in der Nacht noch einmal zu wechselseitigem Beschuss. Die UNO will nun vermitteln.

© APA (AFP)

Der Konflikt der israelischen Armee mit der in dem Küstenstreifen regierenden Hamas war am Freitag nach monatelangen Spannungen eskaliert. Die Regierung in Jerusalem machte die Hamas verantwortlich. Sie verwies auf Proteste und Zusammenstöße am Grenzzaun des Gazastreifens, welche die Islamisten als Deckmantel für Angriffe nutzen würden.

Seit Freitag bombardierte die Luftwaffe dutzende Ziele im Gazastreifen, die ihren Angaben zufolge zur Hamas gehörten. Nach Angaben der Regierung in Jerusalem war es die schwerste Offensive in dem Palästinensergebiet seit dem Gaza-Krieg 2014. Nach palästinensischen Angaben wurden zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren am Samstag bei einem Luftangriff getötet. Zudem seien 25 Menschen verletzt worden.

Aus dem Gazastreifen heraus wurden indes nach israelischen Angaben über das Wochenende insgesamt rund 200 Raketen und Granaten auf israelisches Gebiet abgefeuert. 30 der Geschosse konnten demnach abgefangen werden. Vier Israelis seien verletzt worden, als eine Rakete in einem Haus in der Ortschaft Sderot einschlug. Die Hamas teilte mit, auf einen israelischen Luftangriff am Freitag reagiert zu haben.

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu drohte, Israel werde "die Stärke unserer Angriffe wenn nötig erhöhen". "Der Schutz und die Verteidigung unseres Volkes ist eine nationale Aufgabe und eine strategische Entscheidung", erklärte wiederum Fausi Barhum, Sprecher der Hamas.

Der UN-Sondergesandte für den Nahen Osten, Nikolai Mladenow, traf nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag in Gaza ein. Mladenow werde "mit allen involvierten Parteien zusammenarbeiten, um die Situation zu deeskalieren", sagte ein UN-Mitarbeiter.

Am Samstagabend hatte sich die Hamas nach eigenen Angaben auf eine von Ägypten vermittelte Feuerpause mit Israel geeinigt. Eine Bestätigung von israelischer Seite blieb aus. In der Nacht zu Sonntag bombardierte die israelische Luftwaffe dann erneut Ziele im Gazastreifen. Zuvor sei der Süden Israels erneut von dort beschossen worden, begründete die Armee die Angriffe.

Es werde gesagt, Israel habe eine Waffenruhe akzeptiert, die eine Fortführung der "Terror-Akte" der Hamas erlauben würde, sagte Ministerpräsident Netanjahu am Sonntag. "Das ist falsch, wir werden keinerlei Angriff auf uns akzeptieren", fügte er hinzu.

Seit Ende März protestieren immer wieder Palästinenser an der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen, der von Israel seit Jahren abgeriegelt wird. Am Freitag starb dabei nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza ein 15-jähriger Bursche, am Samstag sei zudem ein 20-Jähriger seinen Schussverletzungen vom Vortag erlegen. Seit März wurden an der Grenze mindestens 141 Palästinenser getötet und rund 4000 verletzt.

Auf landwirtschaftlichen Betrieben in Israel in der Nähe des Grenzzauns kam es zuletzt immer wieder zu Feuern durch Ballons und Drachen mit Brandsätzen aus dem Gazastreifen. Nach Angaben israelischer Behörden sind bisher 2600 Hektar abgebrannt. Am 9. Juli sperrte Israel deshalb den einzigen Warenübergang in den Gazastreifen.