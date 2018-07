"Beobachter": Syrische Truppen weiten offenbar Offensive aus

Syrische Regierungstruppen weiten offenbar ihre Offensive im Südwesten des Landes aus. Die Soldaten von Präsident Bashar al-Assad eroberten am Sonntag ein Dorf in der Provinz Quneitra, wie die in Großbritannien ansässige "Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte" mitteilte.