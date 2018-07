Britischer Minister: Trump-Demonstranten haben sich blamiert

Der britische Handelsminister Liam Fox hat die jüngsten Proteste gegen den Besuch des US-Präsidenten Donald Trump in Großbritannien verurteilt. "Die Demonstranten haben sich blamiert", sagte Fox der BBC am Samstag. Es entspreche nicht den "guten Manieren und der Gastfreundschaft des britischen Volkes", den Anführer der freien Welt mit Plakaten wie "Hau ab, wir hassen dich" zu begrüßen, so Fox.

Schlechte Manieren werden auch Trump vorgeworfen, beispielsweise wegen seiner heftigen Kritik am Brexit-Kurs der britischen Premierministerin Theresa May während seines Besuchs. Fox betonte, er habe Trump bei einem Galadinner am Donnerstag als "tadellos höflich und sehr gut informiert" erlebt. Der US-Präsident hatte in einem Interview der konservativen Boulevardzeitung "The Sun" unter anderem gesagt, Mays größter innenpolitischer Herausforderer, der zurückgetretene Außenminister und Befürworter eines harten Brexit, Boris Johnson, würde einen exzellenten Premierminister abgeben.

Zahlreiche Menschen waren am Freitag in Großbritannien gegen Trump auf die Straße gegangen. Allein in London demonstrierten Zehntausende in der Innenstadt. Sie werfen dem US-Präsidenten Sexismus, Rassismus und Hass auf Homosexuelle vor. Trump war am Donnerstag und Freitag zu Besuch in Großbritannien, dabei traf er neben Premierministerin May auch Queen Elizabeth II. zu Gesprächen.

Auch für Samstag waren weitere Proteste angekündigt, vor allem in Schottland, wo Trump das Wochenende in seinem Golf-Resort Turnberry in der Grafschaft Ayrshire verbringt. Für Aufregung sorgte ein Greenpeace-Aktivist, der mit einem Gleitschirm kurz nach Trumps Ankunft am Freitagabend mit einer Protestbotschaft über das Resort flog. Auch einige Hundert Trump-Unterstützer wurden am Samstag in London erwartet.