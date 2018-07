ÖVP in Sonntagsfrage stabil voran

Die ÖVP liegt in der Wählergunst stabil voran. In Umfragen für die "OÖN" (Spectra) und "profil" (Unique Research) kommt die Volkspartei auf 34 Prozent, womit sie rund 2,5 Punkte über ihrem Ergebnis bei der vergangenen Nationalratswahl rangiert. Platz zwei scheint zwischen SPÖ und FPÖ umkämpft.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA

In der Spectra-Umfrage (1.000 Befragte) belegen ihn die Freiheitlichen mit 28 Prozent gegenüber 26 Prozent der Sozialdemokraten. Bei Unique Research liegt hingegen die SPÖ mit 29 Prozent deutlich vor der FPÖ mit 24 Prozent. Für die NEOS werden vier bzw. fünf Prozent ausgewertet, die Liste Pilz erhielte bei Spectra vier Prozent, bei Unique Research zwei Prozent. Die Grünen lägen bei drei bzw. vier Prozent.

Nicht überzeugen kann die Regierung laut der von "profil" in Auftrag gegebenen Umfrage in der Sozialpolitik. Eine relative Mehrheit von 43 Prozent bewertet die Arbeit der schwarz-blauen Koalition in diesem Bereich "schlechter" als die der Vorgänger-Regierung, 28 Prozent sehen die Leistung "ungefähr gleich", nur 19 Prozent bewerten sie "besser". Gute Werte kann die Regierung dagegen in der Zuwanderungs- und Asylpolitik verbuchen: 53 Prozent sehen in diesem Bereich eine bessere Arbeit, nur 25 Prozent bewerten sie "schlechter".