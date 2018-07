450 Migranten an Bord von italienischen Schiffen genommen

Die 450 Migranten an Bord eines Flüchtlingsschiffes, das in Richtung Sizilien unterwegs waren, sind an Bord von zwei Schiffen der italienischen Küstenwache genommen worden. Vier Menschen mit Gesundheitsproblemen wurden nach Lampedusa zur Behandlung gebracht. Das von Libyen abgefahrene zweistöckige Fischerboot hatte in der Nacht Lampedusa erreicht und seine Fahrt in Richtung Sizilien fortgesetzt.